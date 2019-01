Terracina, il Comitato Ponte Sisto organizza un sit-in di protesta sulla viabilità: appuntamento con i "gilet arancioni" domani mattina in via Lungo Sisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine hanno deciso di scendere in strada e chiedono la partecipazione di quanti più cittadini sia possibile, invitandoli ad indossare il gilet arancione di quelli del kit di sicurezza che si tiene in auto. Sono i membri del Comitato per il Ponte Sisto che danno appuntamento per domani a partire dalle 8e30 sulla Regionale Pontina, all'ingresso di via Lungo Sisto, a Terracina. Hanno deciso di protestare per esprimere tutto il loro sdegno "per l'assurda situazione riguardante lo stallo del progetto per la costruzione del ponte a Foce Sisto", per la Pontina bloccata, per l'imminente chiusura di un tratto della Superstrada, ma anche per le condizioni in cui versano le Migliare sulle quali si sta riversando il traffico. "È ora di smetterla con le lamentele per poi non fare nulla. Si consiglia di indossare il gilet arancio di sicurezza che abbiamo in auto". Inutile dire che gli organizzatori si aspettano la massiccia partecipazione dei cittadini, anche quelli che non vivono direttamente le problematiche legate a queste situazioni, ma che vorranno essere solidali con loro. La Lega ha fatto sapere che sarà presente al sit-in con alcuni suoi esponenti tra cui l'onorevole Francesco Zicchieri.