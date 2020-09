Terracina, cisterna con 2.500 litri di Gpl si ribalta in pieno centro storico: vigili del fuoco al lavoro

Paura a Terracina dove si è ribaltata nel pomeriggio un'autocisterna contenente 2.500 litri di Gpl. Il personale dei Vigili del Fuoco di Latina è al lavoro nel centro storico della cittadina, precisamente in corso Anita Garibaldi, dove l'automesso si è ribaltato ed appoggiato su una fiancata. Nonostante l'appresione per il carico di gas, i vigili del fuoco hanno constatato che non ci sono, al momento, fuoriuscite di Gpl. Sta arrivando ora il carro travasi Nbcr del comando di Roma.



Notizia in aggiornamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA