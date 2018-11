Terracina, cerimonia in Comune per l'adozione de "La nuova Carta dei diritti della Bambina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella dell'8 novembre sorso è stata una giornata "di spessore" a Terracina con l'amministrazione comunale che ha ufficialmente adottato “La nuova Carta dei diritti della Bambina”, su proposta della sezione locale della Fidapa Bpw Italy che ha condotto un lavoro importante affinchè ciò accadesse. L'evento è stato suggellato da una cerimonia nella sala consiliare del Municipio alla quale hanno partecipato soprattutto tanti giovani, il consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi con il loro sindaco e gli studenti di numerose scuole."Siamo incoraggiati dalla vostra presenza ad andare avanti con orgoglio e determinazione- ha esordito la presidente della Fidapa locale Rossella Poce prima di introdurre le numerose ospiti intervenute per l'importante occasione- Oggi inizia un cammino di presa di consapevolezza di sè e di una parità naturale e concreta dei diritti dei due sessi. Si inizia da voi".La Fidapa a livello nazionale ha proposto agli enti locali l'adozione della "Nuova Carta dei Diritti della Bambina” quale stimolo propulsivo per sensibilizzare a un'azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere in modo da offrire a tutte le bambine tracce di percorsi per un'educazione all'affettività, rispetto della persona, consapevolezza dei propri diritti, in un panorama che purtroppo vede ancora le bambine e le ragazze oggetto di gravi discriminazioni. I nove articoli della Carta attribuiscono alla bambina l'assoluta parità e le stesse opportunità dei coetanei maschi, distinguendo però i due generi in termine di caratteristiche e bisogni e integrando e approfondendo la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia del 1989.Visibilmente emozionata l'assessore comunale e vice-sindaco Roberta Tintari: "In questa città stanno crescendo alberi forti che prenderanno il posto dei nostri pini abbattuti...." ha dichiarato commossa. Alla cerimonia hanno partecipato Emiliana Bozzella del Provvidetorato agli Studi di Latina, Giuseppina Bombaci coordinatrice Bpw Europe, Monica Sansoni dello Sportello di ascolto istituzionale del Garante dell’infanzia e adolescenza a Latina, Fiorella Annibali responsabile nazionale Gruppo di lavoro Carta dei diritti della Bambina, la consigliera comunale Maurizia Barboni, il sindaco del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi Biancamaria Di Girolamo che ha consegnato ai dirigenti scolastici presenti la Nuova Carta dei Diritti della Bambina.