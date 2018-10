Terracina, carambola in centro una vettura si capovolge in via Roma

LATINA - Un'auto capovolta nel cuore di Terracina. La "spettacolare" carambola avvenuta poco prima della mezzanotte (tra giovedì e venerdì) ha di fatto paralizzato la circolazione tra la via Appia e via Roma, in piazza Gregorio Antonelli: una precedenza non rispettata o forse un passaggio con il rosso (gli inquirenti sono ancora al lavoro) è stata all'origine del pericolosissimo incidente che, stando alle prime notizie, non dovrebbe aver avuto conseguenze troppo gravi per gli automobilisti coinvolti. Una folla numerosissima s'è radunata intorno al luogo dell'incidente mentre i soccoritori si occupavano dei feriti. Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA