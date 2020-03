Inveisce contro la madre, poi lancia sassi contro i carabinieri e li aggredisce: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Terracina per violazione del provvedimento di avvicinamento alla casa familiare, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento.



L'uomo è stato raggiunto dai militari mentre, in stato di alterazione psicofisica, stava danneggiando il portone d’ingresso della casa della madre. Aveva il divieto di avvicinarsi, ma come se non bastasse ha iniziato a inveire nei confronti dei militari lanciandogli prima dei sassi e poi opponendo un’energica resistenza.



L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ai domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata di domani, 13 marzo. Ultimo aggiornamento: 19:52