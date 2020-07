Terracina, piazzale intitolato ad Almirante e Berlinguer, passa la mozione e scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una piazza intitolata a Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer, il Comune di Terracina avvia l'iter per farlo. Questa mattina infatti è stata approvata in Consiglio comunale la mozione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Talone che nei giorni scorsi aveva sollevato discussioni e polemiche. La proposta è quella di intitolare ad Almirante e Berlinguer il centralissimo piazzale antistante Villa Tomassini.La proposta di Talone aveva trovato consenso in altri 11 consiglieri comunali (4 colleghi di partito e 7 appartenenti alle altre liste di maggioranza) e stamattina è passata a maggioranza.Infuria già la polemica, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Gaia Pernarella dichiara: “I veri terracinesi oggi si vergognano. E perché allora non Piazza Aldo Moro - Benito Mussolini?”, chiede provocatoriamente. Nei giorni scorsi avevano espresso la loro contrarietà più assoluta l'Anpi e il Partito democratico.