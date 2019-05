Terracina, aggredisce l'ex compagna fuori l'asilo della loro figlia. Arrestato dalla polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo caso di stalking a Terracina: gli agenti del locale commissariato hanno arrestato nella flagranza del reato di atti persecutori (stalking), lesioni personali, tentata sottrazione di minore e danneggiamento un 37enne di origini nigeriane responsabile dei gravi reati nei confronti dell'ex compagna e della loro figlia di 3 anni, entrambe cittadine italiane. L’arresto è scattato dopo che l'uomo avrebbe tentato di portare via dall'asilo la bimba senza alcuna autorizzazione, scagliandosi contro la macchina dove nel frattempo la sua ex compagna si era rifugiata con la piccolina. L’intervento degli agenti della Volante e della Squadra Anticrimine ha evitato il peggio. Lo straniero è stato arrestato e adesso si trova nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dalle indagini della Polizia è emerso come l'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine del rapporto e da quel momento sarebbero iniziate le persecuzioni nei confronti dell'ex compagna.