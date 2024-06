Venerdì 7 Giugno 2024, 11:43

Un incontro disteso, in cui c'è stato modo di chiarire diversi aspetti che riguardano non solo i programmi e le ambizioni del Latina Calcio 1932, ma anche una serie di operatività e servizi su cui la società nerazzurra ha intenzione di investire. Per essere sempre più strutturata e competitiva non solo nell'immediato ma, soprattutto nel medio-lungo termine. Ieri allo stadio Francioni, davanti a più di cento tifosi seduti nella tribuna centrale, i vertici del club, con il presidente Antonio Terracciano in testa, e l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Andrea Chiarato, hanno parlato dritti al cuore della gente, manifestando la volontà di collaborare per il bene della società e della città stessa, che vede nel Latina Calcio 1932 un punto di riferimento a livello sportivo e sociale.

Il confronto è stato aperto proprio dall'assessore Chiarato che ha mostrato la volontà di sostenere il club: «Il nostro obiettivo è quello di avere un dialogo costante e costruttivo con la società, dando il supporto necessario affinché si possa crescere sotto ogni punto di vista, sia a livello strutturale, quanto in materia di iniziative che possano far avvicinare i giovani sostenitori allo stadio Francioni».

Poi è stato il turno del presidente del Latina Calcio 1932 che, senza mezzi termini, ha ribadito l'inesistenza di soggetti terzi interessati all'acquisto del club: «Nessuno si è fatto avanti per rilevare il club, al contrario di alcune voci circolate nei giorni scorsi assolutamente prive di fondamento. E, tra l'altro, io non ho alcune intenzione di vendere questa società. Non perché io mi senta il padrone del club, ma perché in questi sette anni mi sono impegnato quotidianamente per creare qualcosa di importante, una struttura in grado di avere un futuro, sostenibile, attenta alle esigenze dei tifosi. Con il comune esiste un confronto costrutti, auspichiamo di poter arrivare a una concessione pluriennale delle strutture sportive in modo tale da poter mettere in pratica idee e progetti che crediamo possano portare un valore non solo al club, ma alla collettività. Il fatto che io non ami parlare spesso davanti a una telecamera, non deve passare come una mancanza di rispetto nei confronti di chi ci sostiene. Semplicemente credo di essere un presidente del fare e non del dire. Sarebbe troppo facile raccontare favole ai tifosi e poi non mantenere gli impegni presi. Preferisco di gran lunga cercare di portare a termine progetti importanti, vedi ad esempio quello che riguarda l'ulteriore valorizzazione dello stadio Francioni con la creazione di campi da calcio a 5, padel e servizi per le persone di età più adulta, come ad esempio un campo di bocce. Questo perché mi piacerebbe che lo stadio diventasse un polo per i cittadini, aperto a tutti ogni giorno».

Si è parlato anche di comunicazione, con l'apertura del club all'idea di inserire una figura di rappresentanza che faccia da collante tra club e tifoseria, così come della volontà di migliorare il servizio dello store aperto in centro città. Spazio poi anche al settore giovanile, vivaio su cui il Latina punta forte come sottolineato dal vice presidente Pino D'Apuzzo: "In questi giorni le nostre formazioni Primavera e Under si stanno giocando tornei di prestigio e play off nazionali, il nostro obiettivo è di far maturare questi ragazzi per poi un giorno vederli all'opera in prima squadra. Abbiamo dato vita a una nuova formazione Under 16 e si partirà con la scuola calcio, un altro passo avanti importante».

In ultimo un saluto da parte del direttore sportivo Matteo Patti, impegnato in questi giorni nella costruzione del Latina che giocherà in Lega Pro per il quarto anno di seguito.

D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA