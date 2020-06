© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un nuovo botta e risposta tra il sindaco di Aprilia, Antonio Terra e l’ex senatore e commissario del locale Pd, Claudio Moscardelli. Questa volta il terreno di scontro è sul bilancio 2019, il documento è stato discusso nei contenuti, di recente, in Commissione Finanze. Moscardelli un paio di giorni fa aveva criticato la Giunta Terra accusandola di aver fallito proprio sul fronte delle finanze: «Un disavanzo di 28 milioni di euro è il chiaro segno di una pessima gestione dei conti comunali – commentò dopo aver letto il consuntivo - il comune di Aprilia è sul baratro».Il sindaco Terra non ha gradito le critiche e oggi risponde mettendo in chiaro alcune cose: «Qui il punto non è il bilancio consuntivo dell’Ente, - afferma il primo cittadino - sul quale continuiamo a leggere inesattezze e ad assistere a commenti che mostrano soltanto la mancata comprensione dei meccanismi di contabilità pubblica. La questione, limitatamente ai commenti del PD di Aprilia, è quale strategia abbia in mente per il suo partito Claudio Moscardelli».Terra spiega meglio e dice: «Il nuovo PD di Aprilia, guidato da Moscardelli sembra aver scelto una strategia chiara, in linea con il percorso politico del commissario: attaccare le amministrazioni Civiche pontine per poi governare a braccetto con la destra, in Provincia o nei Comuni sostenuti da maggioranze trasversali, come Gaeta. Dimenticando persino il ruolo che le Civiche pontine hanno avuto nell’arginare il trionfo di certa destra, nel nostro territorio».Il primo cittadino respinge al mittente anche il giudizio complessivo di Moscardelli sull’Amministrazione civica, a partire da opere pubbliche o risanamento delle periferie: «Sparare a zero su chi amministra è impresa semplice quanto inutile: questo l’ex senatore lo sa bene. E infatti, accanto alle critiche omette di citare esempi di amministrazioni guidate dal suo PD che non si trovano ad affrontare gli stessi identici problemi con cui anche Aprilia deve fare i conti. Problemi che persino l’ANCI – guidata da un compagno di partito di Moscardelli – non manca di sottolineare, giorno dopo giorno. Ma Moscardelli non è nuovo a bocciare proposte dei suoi compagni di partito».«In questa nuova avventura apriliana – conclude il Sindaco Terra – l’onorevole dem non ha mancato di fare campagna acquisti tra politici giovani o datati, tutti uniti da due elementi: il rancore personale verso l’amministrazione civica e gli scarsi risultati raccolti nelle ultime tornate elettorali. Evidentemente, il PD nella nostra Città fatica ad ascoltare la voce dei cittadini e ad imparare la lezione dall’unico vero termometro della bontà o meno del proprio operato: il voto».Lo scontro questa volta è stato molto duro. Ma un dato di fatto c’è: l’evasione fiscale ad Aprilia pesa sul bilancio, l’amministrazione comunale intende ora avviare un recupero forzoso delle somme che mancano, ma il rischio è che il processo possa diventare lungo e tortuoso. Di sicuro la crisi economica generatasi a causa del covid ha inibito molti a pagare le tasse.