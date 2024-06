Giovedì 6 Giugno 2024, 07:00

Dopo 26 anni di carte, di conferenze dei servizi, di cambi di normativa, richieste di permessi e valutazioni ambientali, il progetto per le terme Santo Stefano di Fossignano ormai è al traguardo e nei prossimi mesi – la data per scaramanzia non è stata annunciata dalla proprietà – partiranno i lavori. Si tratta di un'opera che cambierà il volto del quartiere a nord di Aprilia: tre distinti interventi su 12 ettari tra albergo a tre piani, piscine, spa e centro benessere, uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua effervescente naturale, che già da 40 anni viene venduta sfusa, e la struttura termale con acqua sulfurea.

Due tipi di acqua, entrambe riconosciute dal Ministero della salute: una carbonica da bere e l’altra sulfurea calda, indicata nelle terapie. L’area termale avrà anche attrezzature per divertimento, ristorazione e attività ludico-ricreative, oltre alla sala congressi.

Nei giorni scorsi la Santo Stefano Terme spa ha incontrato il comitato di quartiere Fossignano e la cittadinanza locale.

Milva Bartolini, procuratore della società, ha raccontato come questo progetto nasce nel 1998 con la richiesta dei primi permessi di un lungo iter che è quasi arrivato alla conclusione. «Sono anni che lavoriamo affinché questo progetto possa diventare un giorno realtà – ha detto – Non sono mancate problematiche, come una pandemia negli ultimi anni, che hanno rallentato notevolmente l’andamento dell’iter burocratico del progetto».

Importante sarà anche l’opera urbanistica di compensazione: un impianto di depurazione fognario, di cui molte utenze domestiche della zona potranno usufruire, arrivando quindi poi ad ottenere un impianto di fognatura pubblica che possa migliorare ancor di più il valore e il decoro del quartiere. Presenti all’incontro molti cittadini, imprenditori locali e diversi comitati di quartiere, tra cui quello di Fossignano, Borghi Rurali e Casalazzara.

«Siamo fiduciosi e ottimisti per questo progetto che sarà innanzitutto una nuova infrastruttura con tanti servizi atti al benessere per l’intera comunità – ha spiegato il presidente del comitato di quartiere Fossignano Valentino di Leno – Per quel poco che possiamo fare sosteniamo sicuramente quest’opera imprenditoriale che darà maggiore lustro a tutta Aprilia e anche alla vicina Ardea. Potrà essere un volano per tutte le attività imprenditoriali della zona e anche per i valori immobiliari dei terreni e delle case del quartiere».