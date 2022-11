Terapia neonatale, l'abbraccio del Goretti ai bimbi nati prematuri: oggi è la loro festa

Oggi è la Giornata Mondiale della Prematurità e anche lo staff della Neonatologia del Goretti di Latina ha pensato di coinvolgere i genitori dei loro piccoli pazienti. Sarà una giornata per permettere alle famiglie di poter passare più tempo a stretto contatto con i propri figli e a quelli dei bimbi dimessi di poter essere vicini ancora una volta a coloro che li hanno assistiti durante la loro degenza.

Nell'attesa dell'accreditamento ufficiale della Terapia Intensiva Neonatale del Goretti, la struttura ha già preso in carico piccoli pazienti prematuri, facendo scendere l'età gestazionale dei piccoli pazienti alle 27 settimane.

A tutt'oggi nel reparto Tin sono seguiti pazienti di 27, 28, 31 e 33 settimane che possono contare sulle conoscenze e sulla tecnologia all'avanguardia che la struttura mette loro a disposizione, dai ventilatori meccanici per l'assistenza respiratoria invasiva e non, alla nuova macchina per l'ipotermia che permette il trattamento in caso di episodi di asfissia neonatale, macchinario che è già stato utilizzato per tre pazienti.



«La giornata del prematuro vuole essere quest'anno per l'equipe del Goretti spiegano dal reparto - un trampolino di partenza per ricalcare con forza il motto della giornata mondiale l'abbraccio di un genitore: una terapia potente. Purtroppo negli ultimi anni la pandemia non ha aiutato questo aspetto, anzi è stato sempre più difficile venire incontro alle esigenze delle famiglie dei ricoverati, specialmente in una Neonatologia. Tenere chiuse le Tin, esclude dalla vista e dalla sensibilità degli operatori le difficoltà dei genitori. La cura centrata sulla famiglia non potrà che rafforzare la nostra professionalità». Il tema di questa edizione della Giornata è dunque il contatto, l'abbraccio. «Per questo abbiamo pensato di coinvolgere tutti, genitori, famiglie, neonatologi, personale infermieristico ed ostetrico e volontari, nella condivisione di abbracci, reali e virtuali».

IL PROGRAMMA

Oggi alle ore 17.17, infine, tutto si fermerà per un minuto di abbraccio. In Tin, a casa, per strada, ovunque, ci si fermerà per dare e ricevere un abbraccio. La festa in corsia si svolgerà dalle 15 alle 17, si comincerà con l'accoglienza dei bambini nati prematuri e dei loro genitori, poi si proseguirà i clow in corsia. La Uoc Neonatologia Tin Pediatria del Goretti è un centro di Assistenza Perinatale di secondo livello composto dalla Terapia Intensiva Neonatale con 4 posti letto, una Terapia Sub Intensiva (4 posti letto) e una Patologia Neonatale (12 posti letto).

«Adesso possiamo dare quell'assistenza in più per cui prima era necessario per le gestanti andare a partorire altrove o trasferire i neonati spiega il direttore della Uoc di Pediatria e Neonatologia, professor Riccardo Lubrano è un fatto importantissimo, una grande sicurezza per chi nasce qui e per tutto il territorio».