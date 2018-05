Tentata violenza all'anfiteatro di Fondi su una bambina di 9 anni: arrestato un ragazzo di 27 anni

di Barbara Savodini

FONDI - Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Fondi con la grave accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di una bambina di nove.

I fatti attorno alle 17,30 nei pressi dell'anfiteatro comunale dove la piccola si trovava con la madre.



A segnalare l'accaduto non appena si è accorta di cosa stava accadendo alla figlia è stata la donna che, in forte stato di agitazione, ha chiamato la polizia e spiegato la situazione.

Gli agenti coordinati dal vice questore Massimo Mazio sono quindi subito entrati in azione mettendosi alla ricerca del presunto molestatore.



Poco dopo il 27enne, un napoletano da tempo residente a Fondi, è stato rintracciato nei vicoli del centro storico, dove aveva pensato di nascondersi dopo la fuga, e tradotto ai domiciliari in quanto incompatibile con il regime carcerario per motivi di salute così come disposto dal pm Giuseppe Miliano.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA