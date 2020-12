Tentano di vendere foto di Maradona, due piemontesi multati a Latina per essere usciti dalla zona rossa

Questa mattina a Latina i poliziotti della Volante hanno bloccato in pieno centro due giovanissimi pregiudicati che lungo le vie dello shopping del capoluogo pontino chiedevano insistentemente ai passanti di acquistare foto di Maradona. I due sono stati notati dai commercianti del centro ed immediatamente segnalati alle forze dell’ordine, in quanto particolarmente insistenti e molesti. I poliziotti quindi li hanno fermati ed accompagnati in ufficio per la compiuta identificazione. Si è scoperto che i due poco più che ventyenni sono piemontesi, che sono gravati da numerosi precedenti penali e che soprattutto erano usciti dalla zona rossa del Piemonte senza alcuna motivazione. Per questo alla fine per entrami è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro per aver contravvenuto a quanto previsto dall’ultimo D.P.C.M. del 3 novembre 2020 in materia di contrasto e contenimento del virus COVID-19.

Inoltre, per entrambi il Questore di Latina ha applicato la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, ovvero il divieto di fare ritorno nel comune di Latina per i prossimi tre anni.

