Sperlonga, tenta il suicidio dalla galleria per una delusione d'amore: ma rimane appeso al cornicione

Dopo essere stato lasciato ha tentato di togliersi la vita in maniera eclatante ma è stato salvato dai vigili del fuoco: attimi di panico sulla Flacca, all'imbocco della galleria nel comune di Sperlonga, dove un uomo è rimasto a lungo appeso al cornicione del tunnel.



Tantissime le segnalazioni degli automobilisti arrivati al 115 e alle forze dell'ordine. I vigili del fuoco si sono precipitati sul luogo e sono riusciti a trarre in salvo l'uomo, sotto shock e in procinto di compiere il più folle dei gesti per una delusione d'amore.



Fondamentale l'intervento congiunto anche degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta e dei carabinieri di Sperlonga che, dopo aver chiuso la galleria - con disagi per il traffico - si sono prodigati a lungo con parole di conforto.



Con il cuore in pezzi ma sano e salvo, l'uomo - 37 anni, originario di Lenola - è stato poi trasferito presso l'ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

