Tenta la rapina al supermercato Fresco: cliente cerca di bloccare il bandito con una scopa

Movimentata chiusura al Supermercato Fresco di via Isonzo a Latina. Due banditi armati di un coltello e di un taglierino sono entrati intorno alle 19.30 e alle cassiere hanno intimato di consegnare il denaro dell'incasso. Non avevano fatto i conti con un poliziotto in borghese che stava facendo la fila dopo aver fatto la spesa. Con grande prontezza di riflessi l'agente ha afferrato una scopa dagli scaffali e con coraggio ha affrontato i due banditi riuscendo a metterli in fuga. Sul posto sono arrivati poco dopo gli agenti di due pattuglie della Squadra Volante e i sanitari del 118. Il coraggioso poliziotto è rimasto ferito a una mano, è stato medicato ma è rimasto sul posto insieme ai colleghi.