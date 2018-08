Tenta di uccidere la zia, 28enne arrestato dai carabinieri a Latina

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Latina. L'uomo è accusato di aver tentato di uccidere la zia e di maltrattamenti nei confronti dei familiari. I militari questa mattina hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale dopo la richiesta della Procura. I particolari della vicenda verranno illustrati in ua conferenza stampa presso il comando provinciale dell'Arma alle 11. Il giovane - G.V., 28 anni - è stato portato in carcere a via Aspromonte.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20



