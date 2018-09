Tennis, Zeppieri in semifinale di doppio agli Us Open Junior

di Davide Mancini

Il giovane tennista di Latina Giulio Zeppieri vola in semifinale di doppio agli Us Open Junior Championship. Al Flushing Meadows-Corona Park di New York, il talento classe 2001 sta sbaragliando la concorrenza insieme a Lorenzo Musetti.

La coppia azzurra ha liquidato nei quarti di finale i padroni di casa Fenty e Kingsley con il punteggio di 6-4, 6-3. Nella semifinale di oggi se la vedranno con il bulgaro Andreev e il britannico Matusevich. Due giocatori quotati, ma assolutamente alla portata degli italiani che anche nel singolare hanno entusiasmato la platea statunitense.

Zeppieri, dopo una grande cavalcata, si è arreso ai quarti di finale al numero 1 al mondo, Chun Hsin Tseng (Taiwan). Nel primo set, il ragazzo del Capanno Tennis Academy, allenato da Piero Melaranci, cede 7-6, nel secondo il suo avversario ha vita più facile, chiudendo 6-2.

Per il toscano Musetti invece ingresso in semifinale, dove affronterà il padrone di casa Brooksby.





