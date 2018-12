Tennis, la fondana Di Sarra trascina le piemontesi del Beinasco alla finale scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno Tc Genova 1893 e USD Beinasco a contendersi lo scudetto del campionato di serie A1 femminile a squadre 2018. Dopo il 3-1 firmato in trasferta all’andata le liguri hanno chiuso la sfida casalinga sul 2-1 eliminando il Tennis Club Prato, campione in carica, grazie alle vittorie di Alberta Brianti e Ludmila Samsonova. Nell’altra semifinale le piemontesi del Beinasco, forti del successo (3-1) dello scorso week-end, hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di Lucca. Il club toscano aveva chiuso per 3-1 al termine dei quattro match di rito, ma nella sfida chiave che assegnava il pass alla finale tricolore del 7-8 dicembre in campo neutro proprio a Lucca, non c’è stata storia con il successo (6-4, 6-0) della fondana Federica Di Sarra e del talento del 2001, la lombarda Federica Rossi su Jasmine Paolini ed Alice Matteucci. Il Beinasco aveva eliminato in precedenza nel derby il Circolo della Stampa Sporting centrando per la prima volta nella sua storia le semifinali play off.