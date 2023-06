Giulio Zeppieri è uscito a testa altissima dal secondo turno del Roland Garros 2023. Il n.129 del ranking si è dovuto arrendere in quattro set al norvegese Casper Ruud (n.4 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2, 4-6, 7-5. Il nordico, finalista della scorsa edizione del celebre torneo sulla terra rossa francese, è stato messo in difficoltà dal 21enne mancino di Latina che, anche per un problema muscolare alla gamba, è stato costretto a cedere sul finire della quarta frazione. Nonostante l'uscita di scena, per il fuoriclasse pontino il match di oggi contro uno dei colossi del circuito internazionale, tra i più forti "terraioli", ha rappresentato la definitiva consacrazione.

Certo, la questione dell'esperienza nella gestione dei punti importanti alla fine ha inciso, ma dopo Parigi l'azzurro, mai entrato in carriera tra i primi 100, ha guadagnato nuovi tifosi e nuove certezze. Sa che la strada intrapresa con il team dell'Horizon Tennis Home di Vicenza guidato dal coach Massimo Sartori funziona perfettamente. Una curiosità che riguarda il suo avversario: Ruud ha raggiunto il terzo turno all'Open di Francia per il quinto anno di fila. Ha ottenuto la vittoria numero 83 sulla terra rossa dal 2020 a oggi: nessuno può vantare più successi su questa superficie nello stesso periodo.