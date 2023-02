Tennis, Giulio Zeppieri batte Droguet e vince il "Challenger Cherbourg La Manche"

Giulio Zeppieri ha vinto la finale del "Challenger Cherbourg La Manche", battendo 2-0 il francese Titouan Droguet 7-5 nel primo set, 7-6 nel secondo. Il torneo Atp ha un montepremi di 73mila euro e si conclude oggi sul veloce indoor della cittadina nel nord della Francia. Droguet è n. 266 del ranking.

Ieri in semifinale il 21enne tennista di Latina, n.166 del ranking e sesto favorito del seeding, aveva battuto in tre set (6-4, 3-6, 6-3), in quasi due ore di gioco il britannico Jan Choinski, n.252 Atp: tra i due non c’erano precedenti in carriera.

L’atleta pontino, unico italiano in gara, non vinceva quattro partite di fila da fine ottobre: era dal Challenger di Ortisei. Nel suo cammino transalpino “Zeppo” ha battuto in rapida successione il croato Poljicak e il tedesco Geerts. Nel 2021 vinse il suo primo titolo Challenger a Barletta superando in tre set il fiorentino Flavio Cobolli.