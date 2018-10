Tennis, A1: le piemontesi del Beinasco battono 4-0 il Parioli grazie alle prestazioni della fondana Federica Di Sarra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I successi nei tornei di doppio in Sardegna hanno archiviato la stagione estiva della fondana Federica Di Sarra. Ora è il tempo di rituffarsi nuovamente nel campionato a squadre di serie A1 e per la 28enne fondana l’apertura è stata subito brillantissima con la netta vittoria (4-0) sul Tennis Club Parioli. Federica, punto di forza delle piemontesi del Beinasco capitanate da Cristina Coletto, è stata la trascinatrice nella prima giornata del girone 2 che si è chiusa con l’affermazione sulle parioline. All’atleta pontina è toccato il compito di aprire le sfide contro la romana Susanna Ranucci, battuta agevolmente per 6-1, 6-0. A completare lo show il 6-2, 6-2 firmato dall’italo-ucraina Anastasia Grymalska contro Nastassja Burnett, il 6-0, 6-1 di Federica Rossi contro Matilde Coen e infine il sigillo nel doppio (6-0 6-2) del tandem Di Sarra-Rossi ai danni di Ranucci-Burnet. Primi tre punti per il Beinasco che vola in vetta alla classifica in compagnia del Circolo della Stampa di Torino, che nell’altro confronto ha superato 4-0 il Prato che domenica ospiterà Di Sarra e compagne nella seconda giornata.