Telethon protagonista allo scambio di auguri della Provincia di Latina

La Provincia di Latina in campo per sostenere la raccolta fondi di Telethon. Venerdì 20 dicembre, in collaborazione con la Prefettura di Latina, all’interno dei propri uffici, la catena di solidarietà per la ricerca scientifica sarà protagonista dello scambio di auguri tra il presidente Carlo Medici e i dipendenti. L'appuntamento è in programma alle 10:30, presso l’aula consiliare della Provincia di Latina e parteciperà anche il prefetto, Maria Rosa Trio.



In questa occasione il coordinatore provinciale di Telethon Erminio Di Trocchio oltre ad illustrare le attività dell’associazione presenterà i prodotti solidali 2019, incluso il classico cuore di cioccolato, che possono essere acquistato. Il denaro servirà naturalmente a finanziare le attività di Telethon ed è importante contribuire con un gesto semplice ma di grande valore.

