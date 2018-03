Terracina, anziana scippata da una donna, la telecamera di un'auto riprende l'aggressione

di Marco Cusumano

Un'anziana è stata aggredita da una scippatrice a piedi in via Badino a Terracina (Latina). Lo scippo è stato ripreso con la telecamera posizionata all'interno di un'auto di passaggio, guidata da un giovane che ha subito accostato per prestare soccorso. Nel frattempo era già intervenuto un altro passante che è riuscito a bloccare la scippatrice, dopo un breve tentativo di fuga.



La signora aggredita, di 76 anni, è caduta a terra, riportando una ferita alla testa ed è stata ricoverata in ospedale per accertamenti. La scippatrice è stata arrestata. La scena avviene sulla destra dell'inquadratura attorno dal decimo secondo della ripresa.





Venerdì 16 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA