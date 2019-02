Il Bel Canto Popolirico al teatro Moderno di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 10 febbraio alle 20,30, si terrà al Teatro Moderno di Latina Il bel canto PopLirico, uno spettacolo nato da una idea della regista e cantante lirica e jazz Milena Zuppardo che da molti anni ormai unisce diverse aree portandole in scena in una modalità meno classica, in grado di poter essere apprezzata da una platea più vasta, e non solo da un pubblico allenato all’ascolto dell’opera lirica.Sono state raccolte in un contenitore “non tradizionale” alcune pillole di opera lirica con intermezzi pop. «Un tentativo - spiega l'ideatrice - forse ambizioso ma sincero, che non desidera semplificare un genere unico e che cattura molti appassionati, anzi che si propone di far risaltare quegli aspetti che maggiormente coinvolgono lo spettatore così da suscitare interesse verso questo mondo affascinante ma complesso dell’opera lirica Il tutto nei vari costumi e cambi di scena creando moltissimi colori».Lo spettacolo si è costruito in funzione alle individualità di chi ha aderito al progetto del Bel Canto ma è diventato un’opera collettiva. Cantanti provenienti da generi diversi che hanno messo a disposizione il loro bagaglio amatoriale di competenze artistiche allo scopo non di realizzare un’opera in cui pochi selezionati protagonisti potessero esibire la loro bravura, ma di offrire a se stessi un’occasione di crescita creativa attraverso un’esperienza comune tra personalità provenienti da realtà ed esperienze diverse.