Teatro, a Formia finale della 2^ edizione del concorso Deviazioni Recitative: in scena "Antigone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gran finale della 2^ edizione del Concorso Deviazioni Recitative è ormai alle porte. Sabato 30 marzo saranno svelati i vincitori dei vari premi assegnati dalla giuria tecnica presieduta dalla giornalista e scrittrice Antonia De Francesco e coadiuvata da Massimo Palmaccio, Sergio Locascio, Pasquale Napolitano, Anna Andreozzi, Gabriella Napolitano e Maria Ida Romeo. Scelta difficile perché le sei serate del concorso hanno coperto un ampio spettro di stili teatrali, dal teatro dell’assurdo alla commedia in dialetto, dal teatro contemporaneo alla clownerie. Inoltre, il 30 marzo verrà svelato anche il premio gradimento del pubblico, ottenuto da una delle compagnie in gara con una votazione quasi unanime di 99 punti su 100. La serata al teatro “Remigio Paone inizierà con la compagnia formiana Imprevisti e Probabilità, che ha concepito, gestito e ospitato l’intero progetto del Concorso, e che porterà in scena lo spettacolo “Antigone", scandaloso trittico di voci della tragedia sofocela, che proprio al Paone debuttò lo scorso 30 giugno con un gruppo di 15 attori in scena e ottenendo già importanti riconoscimenti: nel 2018 con il premio alla miglior regia a Raffaele Furno e quello alla miglior attrice protagonista ad Irene Vallone nell’ambito del prestigioso Premio Mecenate. Sul palco si alterneranno le proclamazioni dei vincitori con ospiti speciali.«Sebbene sia presto per fare un bilancio - spiega il direttore artistico Raffaele Furno – siamo molto soddisfatti. Gli intoppi, o meglio gli imprevisti da superare sono stati moltissimi, già prima dell’inizio del Concorso quando si paventava la chiusura del Teatro. Per fortuna ciò non è avvenuto. Il pubblico è stato in crescita rispetto alla prima edizione del 2017, il che significa che si è seminato bene». Ultima nota positiva è che la serata del 30 marzo, grazie all’impegno diretto di Imprevisti e Probabilità, rientrerà nella programmazione della Giornata Mondiale del Teatro patrocinata dall’Unesci, collegando anche Formia, almeno per un giorno, al mondo della cultura internazionale.