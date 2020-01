Teaser e mazza da baseball in auto: denunciato ragazzo di Sperlonga

I carabinieri di Sperlonga, durante un controllo della circolazione stradale, hanno denunciato a piede libero un 28enne per il reato di “porto di armi o oggetti atti ad offendere e rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti alla guida”. Il giovane di Sperlonga a seguito di una perquisizione prima personale e poi veicolare, veniva trovato «nell’ingiustificato possesso di una mazza da baseball e di un dissuasore elettrico del tipo “taser”, nonche’ di grammi 1.2 circa di “marijuana” in relazione alla quale verrà segnalato alla prefettura per la violazione amministrativa di “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti”» spiegano i carabinieri della Compagnia di Terracina. Il ragazzo si è rifiutavo di sottoporsi ad alcoltest e narcotest e come da prassi è scattata la denuncia. © RIPRODUZIONE RISERVATA