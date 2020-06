Latina, il tasso che passeggiava in piazza Santa Maria Goretti liberato a Villa Fogliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tasso che ieri passeggiava per il centro di Latina, avvisatato in via Montesanto e che poi si è diretto nel verde di piazza Santa Maria Goretti, ieri nel tardo pomeriggio è stato liberato nel parco di Villa Fogliano.Lo racconta Ida Battista, che mentre lavorava nel suo bar bistrot di via Montesanto lo ha visto attraversare la strada ed è corsa temendo potesse essere investito. «Non abbiamo trovato nessuno che venisse qui a prenderlo - dice - eravamo sicuri che sarebbe finito sotto una macchina continuando a vagare così in città. Alla fine un volontario che pulisce il giardino di piazza Santa Maria Goretti ha deciso di occuparsene e lo ha portato a Fogliano dove ha chiesto ad un addetto in quale punto lo avrebbe potuto lierare, e così ha fatto. Speriamo che ora il "nostro" tasso stia bene, il volontario si è così preoccupato per la povera bestiola al punto che stanotte ha fatto fatica a dormire...».Ennesima storia che ci racconta come siano tante le persone di cuore, in piazza Goretti e dintorni ieri c'è stata una vera e propria mobilitazione per salvare il povero tasso che vagava disorientato per la città.