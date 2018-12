Tasso ferito, curato a Fogliano e rimesso in libertà dai Carabinieri forestali

E' tornata in libertà una giovane femmina di tasso che dopo essere stato investita è stata soccorsa e curata dai Carabinieri Forestali del nucleo biodiversità di Fogliano.



L'animale, per fortuna, non aveva fratture ed è stata stata curata, idratata con una siringa e alimentata con cucchiaino, dopo circa 15 giorni è stata liberata. Proprio a Fogliano, nel giardino botanico, dove oltre a essere più sicura all'interno del Parco del Circeo, incontrerà altri esemplari della stessa specie. © RIPRODUZIONE RISERVATA