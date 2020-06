Visite inaspettate, un tasso passeggia per le strade del centro di Latina

tasso

Ida Battista

Forestale

Ultimo aggiornamento: 17:30

Unpasseggia per le strade del centro di Latina. Nel primo pomeriggio di oggi è stato avvistato in via Montesanto, sotto gli uffici della Asl a un passo da largo Celli.era all'interno del suo bistrot quando ha visto attraversare la strada - per fortuna a quell'ora poco trafficata - un batuffolo di pelo, è corsa fuori e non ci ha messo molto a capire che si trattava di un tasso, vista la sua tipica mascherina bianca e nera sul muso. Il tasso ha vagato un po' quindi si è diretto nel giardino di piazza Santa Maria Goretti.Intanto i titolari del bistrot e le altre persone che si sono radunate a guardare incuriosite il tasso hanno deciso di chiamare la. «Bisogna aiutare quella povera bestiola - dice Ida Battista - chissà come ci è arrivata fin qui, comunque dobbiamo salvarlo da morte sicura, rischia di finire sotto una macchina vagando così per le strade della città».