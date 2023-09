Tartaruga ferita sulla Pontina, salvata dalla polizia Stradale

Gli agenti della Polizia Stradale di Latina durante il servizio di pattugliamento 148 Pontina all’altezza di Borgo Piave hanno notato una tartaruga sulla strada.

La testuggine, ferita probabilmente da un veicolo in transito, è stata messa in sicurezza e accudita, per poi essere affidata alle cure dei carabinieri Forestali del “Parco della biodiversità” di Villa Fogliano.

Una brutta avventura per la tartaruga che grazie all’intervento dei “centauri” di Latina ha avuto un lieto fine, con l’auspicio che, una volta curata, possa riprendere la sua vita in libertà, nel pieno delle forze. A Villa Fogliano sarà infatti sottoposta alle cure e ai trattamenti necessari.