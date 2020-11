Tamponi rapidi al via nella farmacia al centro commerciale Latinafiori

Le farmacie si organizzano per i tamponi rapidi dopo il via libera della Regione Lazio. Da sabato 21 novembre, alle ore 14, il servizio sarà attivo nella farmacia del centro commerciale Latinafiori dove si potrà effettuare il test antigenico nella parte esterna, sia a piedi che in auto approfittando del parcheggio interno del centro commerciale.

Per i test rapidi al prezzo imposto di 22 euro sarà impiegato personale medico. Informazioni e prenotazioni al numero 379.2181627.

La Regione Lazio ha inviato ieri via pec le credenziali a tutte le farmacie per l'esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici, come annunciato dall'Unità di crisi Covid-19. Le farmacie hanno ricevuto il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione dei flussi è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle Asl.

Ora le sedi delle farmacie si stanno organizzando per attivare il servizio.

