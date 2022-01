Tamponi fai da te irregolari, sequestrate 12mila confezioni

I carabinieri del Nas di Latina hanno sequestro 12.500 confezioni di tamponi fai da te in un negozio di casalinghi del capoluogo pontino. I dispositivi medico-diagnostici presentavano infatti irregolarità nell’etichettatura: erano privi di indicazioni in lingua italiana, sia sull’imballaggio esterno che sul foglio delle istruzioni.

Queste informazioni consentono il corretto utilizzo dei tamponi destinati all'autodiagnosi, le precauzioni d’uso, le modalità di conservazione e di smaltimento e sono indispensabili per l'uso casalingo.

I tamponi sequestrati, per un valore commerciale di circa 25mila euro, sono risultati prodotti in Cina ed importati in Italia da un’azienda di Roma tramite un distributore sloveno. "Sono in corso attività di verifica - si legge in una nota dei carabinieri - anche presso altre tipologie di esercizi commerciali e farmacie al fine di ricercare altri simili canali di approvvigionamento".