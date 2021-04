Tamponi Covid, fila al drive in del Sani a Latina

Ancora file questa mattina al drive in del Sani di Latina per i tamponi Covid. Piazzale pieno e auto in fila anche esternamente. Una prassi che si ripete già da qualche giorno prima delle vacenze pasquali. Il tempo medio di attesa è di circa un'ora, un'ora e trenta. Tutti i posti prenotabili per oggi al drive in erano già esauriti ieri pomeriggio, e questo lascia presagire che i numeri dei contagi saranno destinati a salire ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA