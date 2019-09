Tamponamento a catena a Cisterna: 4 i feriti. Via Nettuno chiusa per ore

Tamponamento a catena sulla via Nettuno a Cisterna, all’altezza del civico 200. Il terribile schianto è avvenuto alle 11.45. Tre i mezzi interessati: una Hyundai Atos bianca, una Toyota Corolla grigia e un autocarro “Orcatravel”. Sette le persone coinvolte, di cui 4 ferite (gli occupanti della Toyota, due uomini e due donne di Cisterna) trasportate all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La strada è rimasta interrotta per ore per consentite agli agenti della polizia locale di effettuare i rilievi di rito. © RIPRODUZIONE RISERVATA