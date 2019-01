Ultimo aggiornamento: 11:54

Code sulla Pontina verso Roma da Pomezia a via di Trigoria a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 veicoli. Lo ha comunicato Astral Infomobilità. L'incidente è avvenuto al km 25.50 in direzione Roma. Molti i pendolari pontini che hanno subito disagi per via dell'incidente che comunque in questi minuti, intorno alle 11.30, è in via di risoluzione.