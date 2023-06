Giovedì 29 Giugno 2023, 11:41

Sfalcio del verde pubblico avviato a Latina, ma ci vorranno ancora alcuni giorni perché si arrivi a regime. Nel capoluogo pontino si iniziano già a vedere i primi effetti della ripresa della manutenzione del verde pubblico, anche se alcuni grandi spazi restano ancora allo stato di "giungla urbana". I primi effetti più visibili sono anche tra i più attesi dalla cittadinanza, come il taglio dell'erba negli ampi spazi verdi nei quartieri Q4 e Q5, o - tra gli altri - al parco "Replastic" su via del Lido. Qui gli operai sono passati all'inizio della settimana e hanno effettuato il taglio delle erbacce. Restano però ancora ampie zone da curare come, ad esempio, piazza Aldo Moro, dove ancora ieri mattina la vasta zona verde centrale era allo stato di foresta, con anche l'area dei giochi per i più piccoli era invasa dalle erbacce, presenti anche sul marciapiede, ampiamente fessurato.

TOPI, E BLATTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'intervento di questi giorni - spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici e manutenzioni, Massimiliano Carnevale - deriva da un affidamento diretto, sotto soglia, a una ditta per fronteggiare la situazione attuale, nelle more dell'aggiudicazione dell'accordo quadro biennale. La ditta affidataria sta operando con diverse squadre, ma ci vorrà ancora qualche giorno per andare a regime. L'affidamento non ha una scadenza a tempo, ma, diciamo, a superficie, ovvero vengono considerati i metri quadri di verde presenti nel territorio comunale, per giungere a a cavallo dell'aggiudicazione dell'accordo quadro. Accordo quadro per aggiudicare il quale è necessario ancora del tempo: per i sei lotti in cui è suddiviso, infatti, sono giunte circa 170 offerte totali: gli uffici stanno lavorando alla valutazione delle offerte, ma sono molte». La giunta aveva poi approvato nei giorni scorsi anche un accordo per poter far svolgere lo sfalcio ad aziende agricole, ma è subentrata una problematica: «Gli agricoltori stavano per entrare in azione, ma ci siamo fermati perché gli uffici tecnici temono che i mezzi potrebbero compromettere la manutenzione successiva, perché magari si abbassa la zolla e i trattorini poi potrebbero non operare al meglio. per questo, si stanno svolgendo i dovuti accertamenti». Un affidamento diretto che ha però suscitato alcune polemiche da parte dell'opposizione, in particolare dal gruppo di Latina bene comune. I consiglieri Lbc hanno pubblicato un post sui loro social, in cui, in base a loro approfondimenti, affermano che «il Comune di Latina ha aggiudicato in forma diretta l'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti di sfalcio dell'erba. Si poteva espletare una veloce e sicuramente più trasparente procedura negoziata sotto soglia, ma si è preferito procedere con un affidamento diretto. A beneficiare della formula di affidamento diretto è una ditta il cui socio di maggioranza direttore tecnico e procuratore risulta essere il vice presidente di Fare Latina, il movimento dell'assessore Annalisa Muzio».Il verde incolto preoccupa la cittadinanza, che in particolare sui social, lamenta come esso possa essere foriero anche della presenza di animali non proprio "graditi". In più zone del capoluogo, infatti, viene segnalata la presenza di topi, ma anche di serpi, e soprattutto di scarafaggi e blatte, che nottetempo escono a infestare i marciapiedi, soprattutto in Q3, nella zona del Morbella. Cittadinanza che chiede dunque, oltre allo sfalcio, un'azione più incisiva di disinfestazione, anche nei confronti delle zanzare.