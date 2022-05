Tagliato l'ontano secolare nel Fosso della Regina, la denuncia di D'Ottavi: «Sfregiato l'arco naturale»

«Sospendiamo momentaneamente le escursioni guidate per tristezza, per gli amici del Fiume Cavata è un giorno triste.

Denuncio pubblicamente e seguirà immediata denuncia ai forestali e altre autorità». Così Francesco Saverio D'Ottavi ha denunciato con un post sulla sua pagina Facebook lo sfregio compiuto nell'area del Monumento naturale di Monticchio. Vandali senza scrupoli hanno infatti tagliato il tronco di un ontano secolare che era cresciuto dentro al corso d'acqua che confluisce nel Cavata creando un arco naturale. Un luogo conosciuto e amato da tutti quelli che hanno partecipato almeno una volta alle gite in canoa oranizzate da D'Ottavi lungo il Cavata. Un luogo magico e uno sfregio senza senso.

«Nel corso d'acqua detto "Fosso della Regina" diretto all'interno del monumento naturale di Monticchio di Sermoneta oggi abbiamo trovato questo. Indefinibile il gesto per la violenza che rappresenta e per la sacralità del luogo in cui è stato commesso il reato.

Era un luogo amato e ammirato da tutti - dice sconfortato D'Ottavi - un paesaggio di una bellezza indescrivibile, solo vivendo l'esperienza potevi comprendere il valore di quell'arco naturale e di quell'ontano secolare».

Ecco come era il fiume prima dello sfregio:



Ora passando lungo il corso d'acqua si vede la cicatrice fresca del taglio del tronco. Come ha detto D'Ottavi un gesto indefinibile e grauito.