Taekwondo: all'Egypt Open argento del terracinese Simone Crescenzi

Medaglia d’argento all’Egypt Open per il taekwondoka terracinese Simone Crescenzi. Sul quadrato dell’Hurghada Sports Hall il caporalmaggiore del Cs Esercito ha sfornato una prestazione senza sbavature nella categoria -63 kg arrendendosi in finale soltanto al favoritissimo belga Jaouad Achab (origine marocchine e numero uno del ranking mondiale) che si è imposto 19-14.



Un cammino quasi perfetto per l’azzurro classe ’97 e nove volte campione italiano, che aveva superato al primo incontro (63-4) l’egiziano Ali Wahba, poi al secondo (27-11) il saudita Mambrouk Hamad Almabrouk e la semifinale (15-7). Un alloro molto importante che lo fa salire in classifica e lo pone tra i migliori nella sua categoria anche dopo l’oro ai Mondiali militari di Rio de Janeiro nel 2018. Ora il mirino è puntato sui Mondiali di maggio a Manchester © RIPRODUZIONE RISERVATA