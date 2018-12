Taekwondo, bronzo agli Europei del cadetto di Latina Dennis Baretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agli Europei cadetti di Marina D’Or, a Oropesa del Mar (piccola comunità Valenciana) splende la stella del giovanissimo Dennis Baretta, il portacolori del Taekwondo 16 Latina. Una luccicante medaglia di bronzo nella categoria -49 kg e il pensiero va subito all’argento nei -45 kg conquistato nell’edizione 2016 di Bucarest dal suo compagno di club, Alex Millefiori. Peccato, perché la prestazione di Dennis sul quadrato spagnolo è stata quasi perfetta. Un percorso iniziato alla grande con il successo (23-3) sul padrone di casa Adrian Villa, sull’azero Sayyad Dadashov (23-21) e nei quarti (25-7) contro il russo Timofei Tseluiko. Il classe 2004 di Borgo Sabotino in semifinale ha tenuto testa al forte ucraino Simur Mirzoiev, che proprio al golden point l'ha spuntata: 16-16 il punteggio al termine dei tre round. Un altro alloro pesante nel 2018 per l’atleta di scuola pontina, che a marzo in Sardegna vinse il titolo tricolore e poi l’Austria Open. In Spagna c’era anche Noemi Manzolli: nella categoria -44 kg, dopo aver battuto per 9-7 la russa Diana Protsenko, si è fermata al secondo incontro per 7-19 contro l’altra ragazza dell’Est Anastasia Subbotina. «Fiero dei miei ragazzi – sottolinea il maestro del Taekwondo Latina Giovanni Lo Pinto, tecnico anche della Nazionale – Noemi si è arresa soltanto alla campionessa europea e Dennis ha confermato la sua crescita dimostrando di essere un atleta di livello con ottime doti. Ha perso soltanto con il campione in carica. Meritava sicuramente la finale». Una curiosità: la Russia è la bestia nera degli azzurri: ad inizio novembre agli Europei under 21 di Varsavia il terracinese Mattia Crescenzi (fratello minore di Simone, nove titoli italiani) nei -58kg si fermò al terzo turno per 8-15 contro Azamat Abibilla, mancando per un soffio l’ingresso in semifinale.