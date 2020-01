Tac guasta da un mese all'ospedale di Fondi, per i pazienti viaggi della speranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si comunica che la Tac di Fondi è guasta». Una riga di lettera, spedita al direttore medico di presidio, a quello del pronto soccorso e all’Ares 118. È datata 16 dicembre e - da allora - nulla è cambiato. Al “San Giovanni di Dio” lo strumento diagnostico non funziona e non si ha notizia di quando potrà tornare a farlo.Motivo? Ha fatto nella sua lunga e “onorata” carriera più di 6 milioni di esami, si è rotto il tubo radiologico, l’ultimo incontro con i tecnici c’è stato nei giorni scorsi e va chiarito se è meglio ripararla o provare a sostituirla. Nel primo caso, alla rottura del tubo si unisce quella del cosiddetto “stabilizzatore”, nel secondo vanno aspettati i tempi di un nuovo acquisto.In entrambi c’è da aspettare, meno nell’ipotesi dell’ennesima riparazione, sicuramente di più in caso di nuovo acquisto. E intanto? Semplice, quando va bene i pazienti vengono portati a Terracina per l’esame, se invece anche il macchinario del “Fiorini” è fuori uso si parte e si va a Latina per la Tac. Una situazione che per primi gli operatori definiscono insostenibile, tornando a chiedere chiarezza sul futuro dell’ospedale di Fondi e in particolare del settore dedicato all’emergenza.