Torna a Latina lo Swap Party per riutilizzare gli abiti usati, appuntamento all'ex tipografia Il Gabbiano

A Latina arriva lo "Swap Party", lo scambio di vestiti, letteralmente la "festa del baratto". Appuntamento domenica 23 aprile all'ex Tipografia "Il Gabbiano".

Sarà possibile portare al massimo 5 tra vestiti, accessori o giocattoli per bambini: oltre al baratto e alla condivisione questa giornata vuole promuovere un'economia e una socialità alternative alla logica del consumo e dello scarto.

«Un'economia - spiegano i promotori dell'iniziativa - fondata sul profitto, che sfrutta risorse e produce rifiuti, non solo danneggia gli ecosistemi, ma impoverisce anche le relazioni sociali, riducendole a momenti di consumo».

"Da filo nasce cosa", questo il nome dell'organizzazione che ha l'intenzione di ricominciare, nel periodo post-pandemico, ad intessere e sostenere reti di lotta.

Il secondo appuntamento con lo Swap Party (il primo fu a gennaio, sempre nello stesso luogo) si terrà domenica 23 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 presso l'Ex Tipografia "Il Gabbiano" in via XVIII Dicembre a Latina. Per informazioni: 347 723 6358