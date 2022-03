Sviluppo e crescita dei bambini: incontri con gli esperti dedicati a famiglie e insegnanti

Il confronto, la possibilità di ascoltare e di affrontare i propri dubbi con chi ha competenze specifiche. È questo l'obiettivo del progetto “Latina investe sulla salute” ideato dallo studio logopedico LogosLab di Latina che apre le sue porte per offrire quattro giornate di incontri dedicati all'approfondimento di temi legati al concetto di salute e benessere in età evolutiva aperti a famiglie, insegnanti, educatori.

«Il progetto - spiega Luigia Ricci (nella foto), responsabile dello studio - nasce dall'unione di diverse competenze e dal desiderio di promuovere l'educazione alla salute in una prospettiva più complessa e trasversale. In questo percorso, l'elemento di riflessione diviene il nostro rapporto con il tempo e l'importanza che esso ha negli aspetti educativi, relazionali e di sviluppo delle competenze linguistiche e motorie nell'infanzia. L'idea di un tempo umanizzato è l'invito a ripensare a spazi e contesti attorno ai quali si organizza lo sviluppo e la crescita dei bambini». Gli incontri saranno gratuiti e si terranno dalle 11 alle 12.30. Chiunque è interessato può partecipare ma è necessario prenotare a logos.lab.info@gmail.com



Il primo appuntamento sarà giovedì 6 aprile e il titolo è Diamoci tempo. Il valore del tempo di qualità: riflessione su nuovi scenari in epoca pandemica con Valentina Treu e Silvia Maiorani, psicologhe e psicoterapeute. Giovedì 20 aprile è dedicato a Un tesoro di bocca. Come creare le condizioni ottimali per favorire lo sviluppo delle funzioni orali, se ne parlerà le con logopediste Luigia Ricci e Francesca Cima.

Mercoledì 5 maggio protagonista è il linguaggio: Parole in movimento. Le tappe fondamentali dello sviluppo linguistico/motorio, con la dottoressa Luigia Ricci (logopedista) e la dottoressa Michela Di Vico (neuropsicomotricista). L'ultimo appuntamento, mercoledì 19 maggio, ha un titolo che interessa larga parte delle famiglie con bimbi in età scolare, chi più chi meno, vale a dire: Che fatica fare i compiti. Strategie per favorire l'autocontrollo e l'apprendimento con la dottoressa Ylenia Peressini (logopedista) e la dottoressa Nausicaa Ventresco (tutor Dsa, disturbi specifici dell'apprendimento).



