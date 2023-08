Latina, minorenne sviene in spiaggia: gli amici filmano le sue parti intime e pubblicano il video sui social

Era con degli amici a una festa in spiaggia, a Latina. Si è sentita male ed è crollata a terra ma chi era con lei ne ha approfittato per prendere il cellulare e filmare le parti intime, per poi mettere il video sui social.

Latina, minorenne sviene e gli amici filmano

Un comportamento che potrebbe costare caro sia all’autore del video, sia a tutti quelli che hanno condiviso il filmato.

Vittima di questo episodio, accaduto la sera di Ferragosto e su cui ora sta indagando la procura per i minori di Roma, è una ragazza non ancora maggiorenne che stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici. Poi il malore, forse dovuto all’alcol. Cadendo, il vestito si è sollevato e ha scoperto le parti intime.

Sui social

C’è chi ha pensato bene, invece di prestare soccorso, di riprendere la scena e di renderla pubblica su Instagram. Un comportamento che ha portato i genitori della ragazzina a sporgere denuncia, al momento contro ignoti.

Il video è stato rimosso in un secondo momento dai social, ma ormai le condivisioni erano state migliaia. Gli inquirenti stanno indagando per risalire all’autore del filmato e a chi ha contribuito a diffondere il video.