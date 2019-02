Sventato furto nella notte al "Marlon Bar" di Ceriara, a Priverno

Colpo andato a vuoto nella notte al "Marlon Bar" di Ceriara di Priverno grazie all'arrivo tempestivo dei metronotte dell'agenzia di Terracina che si sono poi messi sulle tracce dei ladri unitamente ai carabinieri locali giunti pure sul luogo.



Il tentativo di furto si è verificato poco dopo passata l'una, quando i ladri nell'intento di forzare una delle delle serrande di ferro, poste a sicurezza dell'esercizio commerciale, hanno fatto scattare l'allarme, mettendo sul chi va là, la pattuglia di servizio nelle adiacenze dell'area dei capannoni industriali, che è giunta in pochissimi istanti mettendo in fuga i malviventi che poco prima per perpetuare il furto di slot, tabacchi e liquori, forse per mezzo di un'auto-ariete, si sono fatti largo tra sedie e tavoli esterni, distruggendo i pesanti vasi e piante ornamentali. © RIPRODUZIONE RISERVATA