Susy, la parrucchiera che regala il taglio a Natale a chi è in difficoltà: «So cosa significa»

L’8 dicembre segna l’inizio del periodo natalizio. Le feste, i regali, i preparativi, ma c’è chi magari sta attraversando un periodo di difficoltà e non può permettersi nulla di “accessorio”. Proprio a queste persone ha pensato Assunta Pagliaroli, parrucchiera di Terracina ma residente a Sezze da 25 anni. Susy è titolare di un negozio che si trova nel centro del paese sui Lepini.

L’artigiana ha deciso di fare un dono a chi non può permetterselo.

Questo l’annuncio lasciato alcuni giorni fa sulla pagina Facebook Sei di Sezze se: “Buona sera a tutti, sono la titolare del negozio Parrucchiera Estetica Susy che si trova in via Resistenza. Dal giorno martedì 12 (quindi da oggi, ndr) al giorno venerdì 15 dicembre dopo l’orario di chiusura (le 18) offro un taglio e una piega alle persone più bisognose per regalo di Natale. Venitelo a prenotare, sono posti limitati. Grazie Sezze per la fiducia”.

Dedicare tempo e lavoro dopo la chiusura vuol dire sottrarre quel tempo al riposo ed alla famiglia, ma questo a Susy non sembra pesare affatto: «Ho sempre fatto così, anche in passato, a chi aveva bisogno e non poteva pagare il servizio era gratuito. Nella mia attività chi ha veramente bisogno può venire a prenotare per quella settimana un taglio ed una piega, così sarà più caldo anche il loro Natale».

Una vera storia natalizia insomma anche perché, conclude Susy: «Sono una persona semplice a cui piace il suo lavoro e soprattutto aiutare il prossimo, anche io ho passato una fase critica dove avevo bisogno, quindi capisco cosa significa anche un piccolo gesto, una mano tesa». L’annuncio di Assunta ha scatenato un uragano di reazioni sui social, tutte all’insegna dell’entusiasmo. Anche perché Susy è una persona conosciuta in paese proprio per la sua generosità, serietà e per l’amore per il suo lavoro.