Supermarket della droga a Latina: 1 kg di droga, dall'hashish alla cocaina. Un arresto

Nel corso di una operazione di controllo del territorio mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti la polizia ha scoperto un vero supermarket della droga. I controlli erano scattati nei quartieri Q4 e Q5 a Latina, dopo varie segnalazioni della presenza di spacciatori e tossicodipendenti.



Nel corso dell’operazione, gli agenti della IV Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno perquisito la'bitazione di Giovanni Ciaravino, personaggio già noto alla polizia, e hanno trovato «abilmente occultati» diversi involucri contenenti stupefacente di varie tipologie, alcuni bilancini elettronici di precisione, due block-notes e frammenti di fogli recanti una sequela di nominativi cui erano associati numeri di cellulare nonché una somma di denaro in contanti, di diverso taglio, pari a 990 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.



La droga era nascosta all’interno della credenza della cucina, del mobile del soggiorno e dentro al garage. Oltre un chilo la droga sequestrata, così suddivisa: 520 grammi di hashish; 15 grammi di cocaina; 550 grammi di marijuana. Inoltre sonos tati sequestrati 3 bilancini elettronici «intrisi di presunta sostanza stupefacente», e un sigilla-sacchetti per il confezionamento dello stupefacente. Come disposto dall’autorità giudiziaria l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di via Aspromonte a Latina.



«L’attività di polizia giudiziaria scaturisce dalle indicazioni provenienti dell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica - spiegano dalla Questura - presieduto dal Prefetto di Latina, alla presenza del responsabile Scolatico della Provincia, del Questore e dei Comandanti provinciali delle forze dell'ordine. Nella circostanza è stato rinnovato l’impegno finalizzato ad assicurare su tutto il territorio, l’attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla prevenzione, da esercitare innanzi i plessi scolastici. Pertanto periodicamente verranno assicurate analoghe attività di controllo in ambito cittadino e nei pressi delle scuole in stretto accordo con i dirigenti scolastici che ne faranno eventuale richiesta».









1 nato a Latina 14.12.1983

Mercoled├Č 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA