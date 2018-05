Suoni in Semprevisa: domenica la gita e il concerto a mille metri di quota

Domenica 13 maggio avrà luogo la IV edizione di Suoni in Semprevisa, «l'escursione concerto che punta a rilanciare la tutela dei Monti Volsci attraverso l'aggregazione sociale e la musica, grazie all’impegno e all’affetto che volontari e simpatizzanti di Sempre Verde Pro Natura Latina attività dopo attività continuano a garantire». La novità di quest’anno è nell’affiliazione all’Appia Day e al Maggio Sermonetano. «La dimensione musicale è curata da Juri Panizzi che improvviserà sulla base del suo nuovo disco Estetica. La manifestazione si svolgerà come spin-off conclusivo della rassegna Lievito e si configura come evento regionale annuale della Federazione Nazionale Pro Natura».



Il percorso come sempre facile e sicuro consiste di una semplice camminata di circa 1 ora e mezza con un dislivello inferiore ai 350 metri lungo la strada sterrata che conduce al rifugio Sant’Angelo Liberamonte sulla Semprevisa. Un trekking leggero, un concerto in quota e un pranzo condiviso, saranno questi ancora una volta gli ingredienti di una giornata da passare insieme nel nostro territorio. «Un semplice programma per tutta la famiglia, così come testimoniato dagli oltre cinquecento partecipanti complessivi delle passate edizioni. Sotto il Patrocinio culturale del Comune di Bassiano, l’iniziativa si propone come una pietra miliare per fare dei Lepini un’attrazione ecoturistica che sensibilizzi alla conservazione della natura e al rilancio del territorio.»



Il punto di raccolta principale sarà a Latina davanti al Palazzo M. alle 8.30. Partenza alle 8.45. Una volta spostati con mezzi propri, il secondo punto di incontro sarà alla “sbarra” alle pendici della Semprevisa a 680 metri: alle 9.45 si partirà lungo la strada sterrata fino al sito previsto per il concerto, dove l'arrivo è previsto alle 11.45. Lì, al rifugio Sant'Angelo Liberamonte si terrà il concerto. Per motivi assicurativi i partecipanti sono invitati a registrarsi al link http://bit.ly/2ELnjpO entro venerdì 11 maggio alle ore 22.











