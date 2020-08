Suoni del lago a Sabaudia: oggi e domani omaggio a Morricone al belvedere sul Lago di Paola

Si rinnova anche quest’anno a Sabaudia l’appuntamento con “I suoni del lago” per la direzione artistica del maestro Piero Cardarelli. Torna, nel rispetto delle normative anti covid 19, la fortunata rassegna musicale, organizzata dal Comune in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo, che si sposta, per la prima volta, dal belvedere sul lago di Paola in piazza del Comune e si svilupperà nelle due serate, oggi e domani, 7 e 8 agosto, sempre con inizio alle 21.30. Questa sera ci sarà un omaggio ad Ennio Morricone, recentemente scomparso. Si esibirà “I Suoni del Lago Sextet”: Antonio Verdone, oboe; Pierluigi Pietroniro, 1° violino; Sonia Frattini, 2° violino; Francesco Negroni, viola; Francesco Storino, violoncello; Piero Cardarelli, contrabbasso. Eseguiranno le più celebri colonne sonore composte dal celebre maestro. Domani la serata sarà dedicata invece a Federico Fellini nel centenario dalla nascita. Si esibiranno i “Basso Profilo”: Giovanni Tommaso, contrabbasso; Gabriele Mirabassi, clarinetto; Simone Zanchini, fisarmonica. Due serate davvero imperdibili. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei 500 posti a disposizione.



