Giovedì 6 Giugno 2024, 23:50

LA SENTENZA

E’ diventata definitiva la condanna a 21 anni e sette mesi di reclusione a carico di Antonino Zappalà, riconosciuto colpevole di avere ucciso la suocera Nadia Bergamini all’interno dell’appartamento nei pressi del centro Morbella dove entrambi vivevano.

La difesa dell’uomo, rappresentata dall'avvocato Antonio Messina, non ha infatti presentato appello contro il verdetto della Corte di assise di appello di Roma che l’11 gennaio scorso aveva confermato il pronunciamento della Corte di assise di Latina riconoscendolo colpevole di omicidio volontario, lesioni nei confronti del padre che all'epoca dei fatti viveva con loro ed era stato picchiato e anche di resistenza a pubblico ufficiale.

L’AGGRESSIONE

La vittima, Nadia Bergamini, 70 anni, invalida, era stata trovata a terra agonizzante e priva di sensi nel gennaio 2020 dalla figlia Stefania, compagna di Zappalà, al suo rientro a casa. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti era morta poche ore dopo a causa di un vasto ematoma cerebrale.

L’anziana era stata picchiata e colpita più volte con schiaffi e pugni fino a quando non era caduta dalla sedia a rotelle cadere: Zappalà l’aveva lasciata a terra agonizzante ed era tornato nella sua stanza senza soccorrerla. La difesa dell'imputato aveva chiesto la derubricazione del reato di omicidio da volontario a preterintenzionale e l'assoluzione dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ma in entrambi i gradi di giudizio questa tesi non è stata accolta.

Ai due figli della vittima, che si sono costituiti parte civile con gli avvocati Antonio Orlacchio e Leonardo Palombi, è stata riconosciuta una provvisionale di 50mila euro ciascuno mentre l'ammontare del risarcimento complessivo del danno sarà quantificato in sede civile.