Sulle Orme dello sport e il Palio dei Borghi, due eventi che animeranno il fine settimana pontino

Giovedì 9 Settembre 2021, 18:25

“Sulle orme dello sport” e il “Palio dei Borghi”. Lo sport sarà il vero protagonista di questo fine settimana con due appuntamenti da non perdere. Sabato e domenica, presso il polo museale di Piana delle Orme, tutti potranno incontrare i protagonisti delle varie discipline e scoprire il grande patrimonio dello sport pontino avvicinandosi alle società impegnate sul territorio mentre la domenica, in piazza del Popolo a Latina, occhi puntati sul Palio dei Borghi, evento di podismo giunto alla seconda edizione, gli eventi sono organizzati dall’Osservatorio per lo sporto e il Turismo Sportivo e dall’Associazione Minerva. Alla conferenza di presentazione di questo doppio evento erano presenti: il sindaco di Latina Damiano Coletta, il vice presidente della Provincia di Latina Domenico Vulcano, Annalisa Muzio (Associazione Minerva), presidente dell’Osservatorio per lo sport e il Turismo sportivo, e Gianluca Marchionne, presidente provinciale dell’ente di promozione sportiva Asc che dà il patrocinio ai due appuntamenti, patrocinio concesso anche da Comune di Latina e Provincia di Latina.

Da sabato alle ore 10 a Piana delle Orme non mancheranno gli incontri sul campo ma anche i convegni e le dimostrazioni in un programma fitto e ben organizzato che prevede anche il corso di primo soccorso e disostruzione-bls e il convegno su Sport e Nutrizione che vedrà la presenza degli specialisti: Salvatore Battisti, Federica Pesce, Gloria Mosconi e Federica De Joannon. Le società sportive potranno accedere gratuitamente al museo mentre gli accompagnatori degli atleti potranno visitare la struttura a un prezzo convenzionato.

La domenica, nel cuore di Latina, i Borghi del capoluogo si contenderanno la seconda edizione del Palio dei Borghi, un evento che dopo la passata edizione ha scatenato una grande voglia di partecipazione tanto che, tra i vari Borghi del capoluogo, s’è creata una sana e divertente rivalità che è proseguita nei mesi successivi. «Valorizziamo il nostro territorio con Piana delle Orme, un posto splendido e per questo ringrazio Fosco Esposito, direttore del museo, e mi aspetto una grande partecipazione da parte di tutti rispettando sempre le regole anti-Covid - chiarisce Marchionne (Asc) - Puntiamo anche molto alla prevenzione e per questo abbiamo inserito un appuntamento dedicato al corso di primo soccorso, siamo convinti che la visita al cuore è fondamentale, così come il certificato medico che deve essere al centro della vita di chi fa sport. Anche per il Palio dei Borghi c’è molta attesa e siamo convinti che questo potrà diventare una tradizione importante per il nostro territorio».

Le squadre che parteciperanno al Palio dei Borghi saranno: Borgo Carso (campione uscente), Borgo Piave, Borgo Podgora, Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo Isonzo, Borgo San Michele, Borgo Santa Maria, Borgo Grappa, Borgo Sabotino e la squadra di Mondo Disabili.

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Sergio Tricarico (Benacquista Latina Basket) che ha illustrato gli obiettivi della società di pallacanestro e anche Mauro Bianchi (HC Cassa Rurale Pontinia) che ha raccontato il grande coinvolgimento del territorio per la seconda stagione consecutiva in serie A1 della squadra di Pontini e della ripartenza del settore giovanile. Sono intervenuti anche Andrea Borsato (Palio dei Borghi - Borgo Carso), Angelo Conti (Comitato Organizzatore di Sulle Orme dello Sport), Mimmo Pappacena (Sparta Fight Club), Viviana Bisegna (Donnavventura). I partner degli eventi sono: Meg Automation, Red Pine, Sport ’85, Tre.d, La Storta, Musichrome, Rainbow Città di Aprilia Basket.